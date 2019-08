Nei giorni 3, 7 e 9 marzo nell’Istituto comprensivo “G. Rossetti” gli allievi delle classi quinte della Scuola Primaria “L. Martella”, prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado “G. Rossetti”, nell’ambito del Progetto Educazione alla legalità: giornate speciali hanno incontrato il responsabile del Distaccamento Polizia di Stato di Vasto, ispettore capo della Polizia di Stato Carmine Pontassuglia, l’assistente capo della Polizia di Stato dott. Anna Stivaletta ed il commissario in quiescenza della Polizia di Stato dott. Giuseppe Cervellini. Grazie alla loro preziosa disponibilità, competenza ed esperienza, gli alunni hanno assistito ad interessantissime lezioni tecnico-pratiche di educazione stradale, organizzate in collaborazione con l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) sezione di Vasto, presieduta dal sostituto commissario in quiescenza Matteo Marzella.

Il Progetto “Educazione alla legalità: giornate speciali” (coordinato dalla Prof.ssa Rosalba Felice) prevede diversi percorsi formativi e persegue, insieme con le altre numerose attività del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la finalità generale della scuola: lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della nostra Costituzione e della tradizione culturale europea. Nello specifico, queste giornate hanno offerto l’occasione di riflettere sul tema della sicurezza stradale attraverso la conoscenza della segnaletica, delle norme di comportamento del codice della strada, di conduzione della bicicletta e del ciclomotore, del ruolo del pedone, dell’uso del casco e delle cinture di sicurezza al fine di far acquisire comportamenti corretti e responsabili.

"Si è trattato di momenti altamente formativi, tesi a sviluppare il senso di responsabilità individuale e collettiva - afferma il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Pia Di Carlo – ed a far maturare la consapevolezza che l’osservanza delle norme rende tutti più sicuri".

