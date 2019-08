È tornato finalmente sul ring dopo quattro anni di rinvii ed incontri saltati il pugile vastese Domenico Urbano. Lo ha fatto in Germania alla PankraGym di Monaco di Baviera questo sabato 12 marzo, battendo per K.O. al primo round il giovane avversario Aleksandar Nikolic. Un match, se pur durato solo qualche minuto, durante il quale i due pugili si sono affrontati a viso aperto senza risparmiarsi. L’esperienza di Urbano ha vinto sul talento del giovane pugile serbo.

Una vittoria, quella conquistata in terra tedesca, che è servita ad Urbano per riprendere il ritmo sul ring in vista del prossimo appuntamento importante. L’8 aprile a Monaco il pugile di Vasto si giocherà la possibilità di vincere il titolo della federazione tedesca contro Howik Bebraham. Vincere questo titolo significherebbe avvicinarsi alla possibilità di poter partecipare ad un sigla mondiale come la Wbc o Wbu, chiudendo nella maniera migliore la propria carriera pugilistica.

Quattro anni di attesa, finalmente il ritorno- L’ultima volta che era salito sul ring risale al 2012 a Londra contro Liam Walsch. In quell’occasione Domenico perse per K.O. tecnico, contro un pugile che alle operazioni del peso era risultato di 175 libre. Nonostante questo, il match andò in scena e si concluse all’ottavo round con la vittoria di Walsch. Da quel giorno in poi tantissimi rinvii ed incontri saltati, ultimo quello a Latina a dicembre (2015). Stavolta Urbano è riuscito a gareggiare e a portare a casa una vittoria che gli darà la forza per prepararsi al meglio per il prossimo appuntamento.“Da tempo aspettavo di tornare sul ring- ha affermato a poche ore dalla sua vittoria- e solo adesso ci sono riuscito. Purtroppo in Italia ultimamente si combatte davvero poco e gli incontri organizzati sono sempre meno. Per fortuna questa volta in Germania sono riuscito a riprendere il ritmo e adesso mi concentrerò per l’incontro dell’8 aprile”. Nessuna pausa ora per Urbano, tornato subito ad allenarsi in vista del prossimo impegno: “Dovrò preparami per questa sfida cercando di perdere peso e trovare la migliore forma. Combatterò contro un pugile di tutto rispetto e voglio farmi trovare pronto”.