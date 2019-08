Rischiano una denuncia per procurato allarme i due anziani che ieri pomeriggio, con una telefonata di richiesta di soccorsi nelle prime ore del pomeriggio, hanno fatto scattare le ricerche nella zona della pista ciclabile di Vasto Marina. Dopo alcune ore in cui carabinieri, polizia, polizia municipale e protezione civile sono stati impegnati sulla spiaggia e nell'area dunale, i due sono stati trovati mentre camminavano sull'arenile. Per le ricerche è stato impiegato anche l'elicottero della Polizia di Stato decollato da Pescara.

A destare i primi sospetti è stato l'atteggiamento dei due, in particolare dell'uomo, quando si sono avvicinati i soccorritori: li ha allontanati in malo modo e solo alla presenza degli agenti di polizia si è fermato. "Quando c'è una richiesta di soccorsi siamo tenuti ad effettuare tutte le procedure del caso - spiega il vice questore Alessandro Di Blasio -. Stiamo facendo le nostre verifiche perchè se l'allarme lanciato dai due si rivelerà un falso prenderemo i dovuti provvedimenti".

Nella telefonata i due avevano detto di essere caduti in un vallone nella zona dunale di Vasto Marina. Dopo i primi contatti telefonici con le forze dell'ordine non avevano più risposto al telefono. Ora la polizia accerterà se la loro chiamata d'emergenza che ha attivato un numero consistente di uomini e mezzi è stata un falso.