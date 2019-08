Si sono svolti domenica 13 marzo, nella piscina comunale di Vasto, gli esercizi obbligatori per l’accesso al Campionato nazionale invernale di nuoto sincronizzato.

Ottima prova delle atlete Gaia e Giorgia Cupaioli, della San Francesco Histonium, allenate da Natascia Iezzi, piazzatesi rispettivamente prima e seconda conquistando le medaglie d’oro e d’argento per la categoria ragazze.

Gara d’esordio per le atlete Chiara Pica, Francesca Strever e Cinzia Cartura, categoria Esordienti B, che hanno dimostrato grande talento e forte passione per questo sport.

Buone anche le prestazioni delle Esordienti A, Chiara D’Ecclesia e Martina Vennitti.

Un grosso in bocca al lupo alle nostre syncronette e all’allenatrice per le prossime gare e soprattutto per il Campionato Italiano che si terrà ad aprile.

Piscina comunale Vasto - Comunicato stampa