Si sono svolte domenica pomeriggio per il terzo anno consecutivo le celebrazioni in memoria delle vittime meridionali dell'Unità d'Italia, voluti dai rappresentanti territoriali dei Comitati delle Due Sicilie Abruzzo.

Per l'occasione, Bartolo Di Luca e i rappresentanti dei Comitati si sono riuniti per celebrare una messa in suffragio presso la chiesa di San Pietro in Sant'Antonio per quella che è stata celebrata come la Giornata della Memoria: "Vogliamo ricordare le tante vittime siciliane, calabresi, pugliesi, lucane, campane, molisane e abruzzese trucidate durante la resistenza all'occupazione Garibaldina-Piemontese, affinché tutti possano ricordare, soprattutto i più giovani che conoscono poco la storia, i nostri poveri morti innocenti" spiegano gli organizzatori.