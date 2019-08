Oggi i carabinieri della Stazione di Vasto, in collaborazione con quelli della Stazione di Atessa hanno denunciato per ricettazione G. Z., classe 1996, ed F. B., classe 1972, entrambi con piccoli precedenti penali.

Come spiegato dal Comando provinciale, i due, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita su decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano per presunti furti commessi nei mesi scorsi, sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari risultati provento di furti commessi in una abitazione di Atessa il 25 settembre 2015. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, i due dovranno ora spiegare la provenienza dei due apparecchi alla competente autorità giudiziaria. che è stata informata dai carabinieri della stazione di Vasto".