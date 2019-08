San Salvo sbarca per la prima volta nel campionato di Promozione di pallanuoto. Da qualche giorno la passione di un gruppo di ragazzi è sfociata nella composizione di una vera e propria squadra in grado di affrontare il torneo della Federazione Italiana Nuoto (negli scorsi anni questo sport ha coinvolto a San Salvo formazioni under 17 e under 13).

Il progetto è iniziato l'estate scorsa, quando il gruppo di amici ha ricontattato chi già aveva avuto esperienze nella pallanuoto. L'impegno si è così concretizzato grazie alla cooperativa Mille Sport di Gianmichele Fidelibus che ha messo a disposizione la piscina comunale "Tano Croce" per gli allenamenti e le gare interne (l'altro impianto natatorio regolamentare si trova a Lanciano).

Il campionato di Promozione quest'anno è stato creato dalla federazione abruzzese insieme a quella marchigiana. Al campionato 2016 parteciperanno: A.S. Albatros Ascoli Piceno, Mille Sport San Salvo, RN Teramo e Rosetana.

Inoltre, è stata formata anche la squadra giovanile under 20 prevista dal regolamento per ogni formazione partecipante alla Promozione. I sansalvesi dovranno vedersela con Pescara PN Club e L'Aquila Nuoto.

Nel debutto di Roseto i sansalvesi sono stati superati 18 a 3 dai locali; per la Mille Sport reti segnate da Ettorino Torricella (2) e Alessandro Antonetti. Per i ragazzi della Mille Sport (allenati da Mario Di Iulio e Gigi D'Ercole), seppur reduci dalla sconfitta in campionato, però la prima sfida è stata vinta con la costituzione della squadra. Il primo maggio ci sarà l'esordio casalingo contro la Rn Teramo.

La rosa completa: Mario Di Iulio (Mister), Gigi D'Ercole (Mister), Giovanni Pantalone, Ettorino Torricella, Alessandro Antonetti, Alex Tontodonati, Christopher Molino, Daniele Sbaglia, Daniele Todi, Dino Di Fabio, Lino Bolognese, Manuel Sambrotta, Matteo De Ascentis, Rosario Cianci, Stefano Cundari, Michele Muscariello.

Under 20: Christopher Molino, Manuel Sambrotta, Rosario Cianci, Cristian Mancini, Domenico Lapenna, Francesco Di Paolo, Jacopo Farina, Orfino Rossi, Simone Gabriele, Simone Di Gregorio.

IL CALENDARIO DI PROMOZIONE

Andata

1° turno

Rn Teramo - Rosetana Nuoto (28.02.2016)

Albatros Ascoli Piceno - Mille Sport San Salvo (02.04.2016)

2° turno

Rn Teramo - Albatros Ascoli Piceno (13.03.2016)

Rosetana Nuoto - Mille Sport San Salvo 18-3

3° turno

Albatros Ascoli Piceno - Rosetana Nuoto (30.04.2016)

Mille Sport San Salvo - Rn Teramo (01.05.2016)

Ritorno

4° turno

Rosetana Nuoto - Rn Teramo (24.04.2016)

Mille Sport San Salvo - Albatros Ascoli Piceno (15.05.2016)

5° turno

Albatros Ascoli Piceno - Rn Teramo (28.05.2016)

Mille Sport San Salvo - Rosetana Nuoto (29.05.2016)

3° turno

Rosetana Nuoto - Albatros Ascoli Piceno (22.05.2016)

Rn Teramo - Mille Sport San Salvo (22.05.2016)