Torna sulla questione sanità sul territorio vastese il consigliere regionale di Abruzzo Civico e presidente della V commissione Sanità, Mario Olivieri, che ha scritto al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e all'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci: "La procedura per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto attraversa una fase di non chiara lettura. Non è dato sapere, infatti, se la volontà della Giunta regionale è univocamente orientata a realizzare in via prioritaria il nuovo ospedale di Vasto. È da notare, in proposito, che la ASL di Lanciano Vasto Chieti è proprietaria del sito di circa 10 ettari, sul quale dovrà sorgere il nuovo ospedale. Inoltre la decisione di realizzare l'ospedale su tale sito è stata presa dal Comune di Vasto già da diversi anni. È necessario pertanto accelerare le procedure per l'iter, compresa la stesura del progetto definitivo, e l'indizione della gara, visto che i fondi ci sono. Qualsiasi ritardo nella gestione dell'iter realizzativo non sarebbe giustificabile nei confronti del Vastese e del sottoscritto".

Capitolo a parte, quello sull'emodinamica: "Troppo tempo è passato da quando, a turno i vari direttori generali, e i vari Presidenti di Giunta, hanno preso impegni in tal senso, mai mantenuti. Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti".

"Infine - aggiunge Olivieri nella sua nota - la sanità territoriale, ancora ferma al palo, sia a Vasto e sia a San Salvo, come in tutto il Vastese. È necessario dotare i Distretti Sanitari di personale e mezzi, e non ripetere gli errori di chi ci ha preceduti, chiudendo gli ospedali e lasciando il territorio sguarnito di servizi sanitari. Su queste priorità, caro Presidente e Assessore, - conclude il consigliere di Abruzzo Civico - intendo appuntare la vostra attenzione e chiedere una risposta, al fine di misurare la vostra e la mia credibilità nei confronti di questo territorio".