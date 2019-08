Aggiornamento - Sono stati ritrovati dai volontari della protezione civile i due anziani di cui si erano presso le tracce dal primo pomeriggio. I due sono stati ritrovati sulla spiaggia, all'altezza dell'Hotel Perrozzi. Stanno bene e non hanno particolari problemi fisici.

La prima notizia - Sono in corso a Vasto Marina le ricerche di due anziani che, nel primo pomeriggio, hanno dato l'allarme dopo essere finiti in un dirupo nella zona delle dune. I due, secondo le prime informazioni, sono di origine francese. Secondo quanto ricostruito tramite contatti telefonici, i due avrebbero riferito di essere finiti in un avvallamento del terreno nell'area delle dune, non riuscendo più ad uscirne, anche a causa della fitta vegetazione.

Hanno quindi chiamato i soccorsi, giunti sul posto. La polizia municipale è in contatto con i due attraverso un cellulare ma gli anziani (che non parlano italiano) non riescono a dare indicazioni precise sul luogo in cui si trovano.

Carabinieri, polizia municipale e protezione civile stanno setacciando la zona per identificare il punto dove i due sono caduti. Sul posto anche un elicottero della polizia.