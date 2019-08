Sei cani prelevati e multe per due proprietari per abbandono. È il bilancio dell'azione di contrasto al randagismo che questa mattina la Polizia municipale di San Salvo e il servizio sanitario della Asl hanno messo a segno in città nella zona della 167, in via Ripalta e nella zona della piscina comunale. Per i proprietari colpevoli di abbandono sono state comminate sanzioni di 150 euro. Gli animali sono stati così destinati ai canili di Fallo e San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha annunciato che il Comune proseguirà nei controlli: "L’attività di contrasto al randagismo proseguirà nelle prossime settimane. Ringrazio il servizio veterinario della Asl, e nello specifico i dottori Giovanni Di Paolo e Viviana Ruta, per la disponibilità dimostrata nel sostenere l’impegno del Comune di San Salvo".