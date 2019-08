Sono la pioggia e il fango a caratterizzare la 5ª edizione del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike, competizione organizzata dal team Vastese Inn Tesla Bike e valida per il circuito "Sulle orme dei Sanniti" e per il campionato regionale. Cinque giri da compiere sul percorso che si è sviluppato attorno all'Istituto Tecnico Agrario di Scerni, per la prima volta "base" della gara, superando le insidie di salite e discese rese insidiose dall'abbondante pioggia caduta nei giorni precedenti e per tutta la mattinata. L'organizzazione, guidata da Luigi Di Lello e con la collaborazione del Comune di Scerni, della Pro Loco e della Protezione Civile, ha fatto di tutto per garantire il regolare svolgimento della gara. Sul traguardo i ciclisti sono arrivati fradici, sporchi di fango ma contenti per l'esperienza vissuta. "Non c'è gloria senza fango", ha detto un sorridente Nicola Jasci, del team Vastese Inn Bike. E, dopo le premiazioni, i bikers arrivati da Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, hanno terminato la giornata insieme con il pranzo nella mensa dell'istituto Ridolfi.

La classifica assoluta [CLICCA QUI]

La classifica per categorie [CLICCA QUI]