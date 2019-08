"È un mese di marzo ricco di eventi per il Lions Club New Century di Vasto. Mentre sono in itinere i service di Prevenzione nelle scuole e il servizio di beneficenza presso l'istituto Genova Rulli, i soci del New Century hanno il piacere di promuovere ed invitare tutti al corso gratuito di primo soccorso pediatrico 'Viva Sofia' che si terrà sabato 19 Marzo alle ore 15 in corso Nuova Italia a Vasto, presso la sala convegni degli ex palazzi scolastici".

Lo annunciano dallo stesso club, spiegando: "'Viva Sofia' è un Corso di Primo Soccorso e Rianimazione Polmonare di Base che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell'arrivo del personale del 118. Si tratta di un service a costo zero e dedicato a Sofia, una bambina faentina, alla quale la mamma ha salvato la vita nel novembre 2011 rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie grazie alle semplici manovre illustrate nel corso da esperti del 118. Un appuntamento targato Lions dedicato a tutti i genitori (e non) per essere pronti ad intervenire nel modo corretto qualora se ne dovesse presentare la necessità.