Preziosa vittoria esterna per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket sul campo della Geofarma Mola. Nella 25ª giornata del campionato di serie B i biancorossi conquistano la seconda vittoria esterna della stagione e salgono a quota 16 punti in classifica. Un successo importante perchè consente di staccarsi dal Taranto, sconfitto a Campli e di avvicinarsi a due punti da Porto Sant’Elpidio e Giulianova, prossima avversaria di Ierbs e compagni al PalaBCC.

La BCC Generazione Vincente Vasto Basket parte subito bene (dopo il primo canestro dei padroni di casa), incrementando il punteggio e trovando il massimo vantaggio di +7 con i liberi di Casettari. Il Mola recupera e trova l’aggancio con Didonna dalla lunetta ma poi Ierbs e compagni sono bravi a rifarsi avanti fino alla tripla di Jovancic che chiude il primo quarto sul 25-18 per i biancorossi. Nel secondo parziale i vastesi salgono anche sul +8 (21-29 di Grassi) prima di subire un break che consente al Mola di andare avanti fino poi a conquistare un vantaggio di 6 punti con la tripla di Pavone (48-42). Questa volta, però, sono i padroni di casa a fermarsi, mentre i vastesi colpiscono con Tracchi ( 3 centri su 4 liberi tirati), Jovancic e Casettari, riuscendo ad andare in vantaggio per 49-48 al riposo lungo.

Al ritorno sul parquet la squadra di coach Luise schiaccia subito il piede sull’acceleratore trovando un break da 9-0 che vale il vantaggio in doppia cifra (48-58). I padroni di casa provano a reagire ma i vastesi ribattono colpo su colpo e incrementano con la tripla di Vincenzo Dipierro (53-66) a cui però risponde Angelini (56-66). Ancora un passo in avanti per la Vasto Basket, che arriva al massimo vantaggio di giornata (+14 firmato Dipierro) e, quando il Mola torna a uno svantaggio ad una cifra ci pensano Jovancic (da 3) e Grassi a chiudere i conti del parziale sul 65-79.

Con l'inerzia del match a proprio favore i biancorossi incrementano ancora il punteggio con il libero Tabbi (dalla lunetta per il 65-80). Si risveglia però la Geofarma Mola, trovando un break da 6-0 che mette paura ai biancorossi che vedono ridurre a 9 (71-80) i punti di vantaggio quando mancano 6 minuti alla fine dell'incontro. Il distacco scende anche a 7 punti ma è Dipierro, mettendo a segno canestro e tiro libero aggiuntivo, a far respirare i suoi (75-85). I pugliesi provano l'ultimo assalto ma gli ultimi 60 secondi di gioco iniziano con il canestro di Tracchi che rimette la situazione su un confortante +10. Finisce 90-81 per la Vasto Basket che potrà così affrontare con tanto entusiasmo la settimana di preparazione alla sfida con Giulianova.

Geofarma Mola - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 81-90

Geofarma Mola: Musci 14, Bastone 20, Didonna 16, Angelini 11, Sorrentino 9, Calisi ne, Pavone 8, De Leone 3, Tanzi ne, Ferruglio n.e.. Coach: Cazzorla

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Dipierro 20, Tracchi 24, Di Tizio 3, Jovancic 22, Casettari 9, Grassi 11, Ierbs 0, Pace 0, Cordici 0, Tabbi 1. Coach: Luise