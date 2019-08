All’Aragona finisce 1-1 tra Vastese e Miglianico ma i biancorossi conservano i 7 punti di vantaggio nei confronti del Paterno, bloccato in casa dal San Salvo. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Nicola Lemme, papà di Mario, ex giocatore e allenatore della Vastese, scomparso in settimana. Il mezzo passo falso casalingo non compromette il cammino dei biancorossi che, con 5 giornate da disputare, sono in testa alla classifica del campionato di Eccellenza con un consistente vantaggio da poter gestire.

La partita. Si gioca su campo malridotto ma la Vastese prova a fare la partita. Al 2’ Faccini calcia una velenosa palla in area che viene però ciccata dai suoi compagni appostati nell’area piccola. D’Alessandro prova a sorprendere Pompei con un tiro da fuori ma il portiere del Miglianico respinge di piede. Al quarto d’ora una bella azione sull’asse Balzano-De Fabritiis finisce con un nulla di fatto perché nessun biancorosso trova la deviazione in area. Un minuto dopo si fa vedere in avanti il Miglianico con Damiano che però viene ben arginato da De Fabritiis. Della Penna ci prova due volte con tiri dalla lunghissima distanza, trovando in entrambe le occasioni la deviazione in calcio d’angolo dell’estremo difensore ospite. Al 30’ l’occasione forse più ghiotta per i ragazzi di mister Colavitto: Faccini calcia in area un invitante pallone ma Balzano e Persichitti si intralciano a vicenda con l’azione che sfuma. Allo scadere del primo tempo l’arbitro concede al Miglianico una punizione dal limite dell’area in posizione centrale. De Leonardis calcia di potenza e la palla finisce alle spalle di Cattafesta. Uno a zero per il Miglianico e squadre negli spogliatoi.

Al rientro in campo la Vastese prova ad alzare il ritmo per cercare di recuperare la partita. Al 6’ Faccini scatta in contropiede ma la sua conclusione non è pericolosa. All’8’ c’è un autogol del Miglianico che fa gridare di gioia il pubblica dell’Aragona ma la rete viene annullata perché, nello sviluppo dell’azione, la palla era uscita fuori. Ancora Vastese in avanti con Di Pietro che calcia a lato. Al 19’ Della Penna serve Tarquini che però non centra la porta del Miglianico. Al 28’ c’è un calcio di rigore per la Vastese: Giuliano viene atterrato in area e l’arbitro concede la massima punizione. Sul dischetto va Faccini ma sul suo tiro è bravo Pompei a distendersi per respingere. La palla resta in area e, alla fine, è proprio Faccini a trovare la deviazione vincente per il pareggio. La squadra di casa alza il baricentro alla ricerca del gol ma concede agli ospiti spazio per le ripartenze. Al 43’ è Di Muzio a poter calciare in porta trovando la deviazione di Cattafesta. Il finale è incadescente. La Vastese va vicina al gol su una punizione dal lato corto dell’area di rigore e sulla seguente ribattuta. Nel contropiede successivo l’arbitro assegna un calcio di punizione vicino all’area della Vastese che fa infuriare Nando Giuliano. Il capitano della Vastese protesta con il direttore di gara e alla fine rimedia un rosso che gli farà saltare la gara di domenica prossima a San Salvo. Al triplice fischio qualche battibecco tra i giocatori con mister Colavitto tra i più impegnati a riportare la calma.

Vastese - Miglianico 1-1 (46' De Leonardis, 29' st Faccini)

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Persichitti (6'st Di Pietro), Giuliano, Natalini, Balzano (38' st Polisena), D’Alessandro, Tarquini, Faccini (38' st Giansante), Della Penna. Panchina: Digifico, Luongo, Sorianello, Marfisi. Allenatore: Colavitto

Miglianico: Pompei, Fiaschi, Colarossi, Ferri, Tacconelli, Conversano, Giandonato (22'st Torsellini), Perfetti, Damiano (25' st Miccoli), De Leonardis (30' st Leone), Di Muzio. Panchina: Ferrara, Di Pompeo, Nicolò,Di Vito. D’Ambrosio.

Arbitro: D’Ambrosio di Pescara [Pellicciotta di Lanciano e Pennese di Pescara]

Ammoniti: Tacconelli, Colarossi, Pompei (M)

Espulso: 49' st Giuliano (V) per proteste

I risultati della 29ª giornata

Acqua e Sapone-Sambuceto 0-0

Capistrello-Morro d’Oro 0-1

Cupello-Val di Sangro 4-0

Francavilla-Alba Adriatica 3-1

Martinsicuro-Celano 2-1

Paterno-San Salvo 1-1

Pineto-Montorio 0-1

Torrese-RC Angolana 2-2

Vastese-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese 65

Paterno 58

RC Angolana 50

Pineto 49

San Salvo 47

Martinsicuro 47

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 35

Francavilla 34

Sambuceto 31

Torrese 28

Montorio 28

Acqua e Sapone 27

Val di Sangro 25

Celano 22