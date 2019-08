Quando mancano due partite alla fine del campionato di serie C2 la Vastese calcio a 5 può sognare l'accesso ai playoff. I biancorossi, con la vittoria nello scontro diretto con il Paul Merson C5 sono saliti al 5° posto in classifica, a 3 punti dal Futsal Ripa. Alla squadra di mister Giacomucci serviranno due vittorie nelle ultime sfide della stagione regolare,il 2 aprile in casa dei Red Devils Chieti e il 9 contro l'Ateam, confidando anche in risultati favorevoli dagli altri campi. Poi sarà il momento di fare i conti (calcolando i distacchi secondo il regolamento dei playoff) per vedere se la Vastese, formazione neopromossa in serie C2, potrà continuare la stagione nelle sfide che valgono la promozione.

La 20ª giornata, disputata sul campo di casa della Promo Tennis, è stata entusiasmante per Romagnoli e compagni. Subito una buona partenza, con le reti del solito Mileno e del rientrante D'Ercole. Ma un calo di concentrazione ha permesso alla formazione di Paglieta di trovare il pareggio. Sambrotta riporta i suoi in vantaggio prima che gli ospiti riescano a trovare il gol del 3-3 con cui le squadre sono andate negli spogliatoi. Nel secondo tempo ci pensa ancora Mileno a riportare avanti i padroni di casa prima che Sambrotta segni il gol del 5-3 che porta maggiore tranquillità tra le fila biancorosse. Al triplice fischio i padroni di casa possono quindi esultare per il terzo successo consecutivo che vale un significativo balzo nella classifica del girone B di C2.

Sabato 19 marzo la squadra biancorossa affronterà il Tollo nel ritorno di Coppa. All'andata è finita 6-4 per i tollesi ma, sulla scia dell'entusiasmo per il momento positivo attraversato, la Vastese proverà a far sua la partita con i necessari gol di scarto per guadagnarsi un posto nelle final four.