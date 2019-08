Un punto conquistato a Celano dal San Salvo questo pomeriggio contro il Paterno, in una sfida ricca di emozioni. Un pareggio conquistato con cuore, coraggio e tanti sacrifici da parte dei biancazzurri, vicini più volte- come ormai accade da inizio stagione- al gol per tutto l'arco della gara. Grande parata di Cialdini sul calcio di rigore battuto da Miccichè, quest'ultimo poi in gol appena due minuti più tardi. Con l'uomo in meno (espulso Ramundo in occasione del fallo da rigore), i sansalvesi hanno trovato il gol del pareggio con Di Ruocco su punizione. Durante i cinque minuti di recupero gli ospiti erano riusciti a siglare il raddoppio, ma la rete di Marinelli è stata annullata per fuorigioco. Risultato che non premia del tutto i ragazzi di mister Rufini, questa domenica autori di una gara davvero positiva. La prossima settimana sarà derby: al Bucci arriverà la capolista Vastese.

La partita- I ragazzi di mister Rufini si presentano al ‘Piccone’ di Celano per mettere i bastoni fra le ruote ad un Paterno reduce dalla brutta sconfitta con il Francavilla (2-1). Il San Salvo, dopo il periodaccio vissuto nelle ultime due settimane- due sconfitte in campionato e l’eliminazione in Coppa- vuole tornare a sorridere, per mantenere viva la speranza della serie D passando per i playoff. Mister Rufini si trova costretto a fare meno di Conte (infortunato) e con un numero di attaccanti limitato dopo la partenza di Mastrojanni e Consolazio, lasciando in panchina Di Ruocco. Si affida al suo 442 con il solito Cialdini trai pali, protetto dai centrali di difesa Felice e Ianniciello, affiancati dai terzini Izzi e Ramundo. Nel centrocampo a rombo schierato dall’allenatore pugliese, Triglione davanti alla difesa. Davanti a lui Quaranta e Ferrante alle spalle di D’Aulerio. In avanti Colitto e capitan Marinelli. Il primo guizzo del match è proprio di quest’ultimo che sfrutta un rinvio così, così di Di Girolamo e si ritrova davanti a quest’ultimo. Il portiere di casa si salva mandando la sfera in angolo. Nella prima fase della gara sono gli ospiti a partire in quinta, affacciandosi nella metà campo avversaria con il coltello trai denti con Marinelli e D’Aulerio, senza trovare il vantaggio. Il Paterno risponde con una percussione di Miccichè superato il ventesimo, bloccato dal motivato Felice. Dalla mezz’ora in poi i padroni di casa sembrano aver carburato e reagiscono alla partenza flash dei biancazzurri. Questi ultimi sfiorano il vantaggio sempre con Marinelli al quarantesimo: Di Girolamo gli dice di no e devia in corner. Negli ultimi cinque minuti del primo capitolo della gara, Cialdini salva i suoi dallo svantaggio, mentre capitan Marinelli spreca a porta vuota di testa, con la sfera che terminata alta sopra la traversa. Squadre negli spogliatoi.

La ripresa ha inizio con un ‘botta e risposta’ tra le due squadre. Sulla conclusione di Paris per i marsicani è bravo Cialdini ad allontanare il pericolo. Al sessantesimo ci prova Ferrante a mettere in pericolo il portiere avversario, quest’ultimo si salva come può. Appena tre minuti più tardi è Felice di testa ad andare vicino al gol. Dopo aver schierato in campo Di Ruocco e Tafili al posto di Colitto e Quaranta, il San Salvo rischia grosso. Ramundo commette fallo in area e viene espulso. Dal dischetto va Miccichè, ma Cialdini intuisce e para. Per un attimo si riaccendono le speranze dei sansalvesi, ma solo per un attimo davvero. Sì, perché dopo appena un minuto dall’errore di Miccichè, quest’ultimo in contropiede trova la rete e porta avanti i suoi (1-0). Gol pesantissimo quello realizzato dal capocannoniere del Paterno. I biancazzurri nelle ultime battute della gara provano in tutti i modi a trovare il pareggio e Di Ruocco si prende la squadra sulle spalle. A tre minuti dalla fine, s’incarica di battere una punizione e calcia in rete, trovando un gol importantissimo (1-1). Ci vorranno altri cinque minuti di recupero prima del fischio finale. Durante questi ultimi Marinelli riesce a segnare, ma l'arbitro non convalida la rete per la posizione del campitano biancazzurro, ritenuta irregolare. Finisce 1-1 la sfida del Piccone.

Paterno Calcio-U.s. San Salvo 1-1

reti: 80’ Miccichè, 87’ Di Ruocco

ammoniti: D’Aulerio, Colitto (S);

espulso: Ramundo (S)

Paterno: Di Girolamo, Iaboni, Fabriani, Santucci, Gabrieli, D’Amico, Miccichè, Kras, Carosone, Albertazzi, Paris (57’ entra Cordischi). Allenatore: Iodice.

San Salvo: Cialdini, Ramundo, Izzi, Triglione, Ianniciello, Felice, Ferrante, Quaranta (al 66’ entra Tafili), Marinelli, Colitto (al 67’ entra Di Ruocco), D’Aulerio. Allenatore: Rufini.

Tutti i risultati della ventinovesima giornata

Acqua e Sapone-Sambuceto 0-0

Capistrello-Morro d’Oro 0-1

Cupello-Val di Sangro 4-0

Francavilla-Alba Adriatica 3-1

Martinsicuro-Celano 2-1

Paterno-San Salvo 1-1

Pineto-Montorio 0-1

Torrese-RC Angolana 2-2

Vastese-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese 65

Paterno 58

RC Angolana 50

Pineto 49

San Salvo 47

Martinsicuro 47

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 35

Francavilla 34

Sambuceto 31

Torrese 28

Montorio 28

Acqua e Sapone 27

Val di Sangro 25

Celano 22