È pesante l'ipoteca dell'Atletico Cupello sul campionato di Terza categoria: +6 sulla seconda in classifica dopo la vittoria in rimonta nel big match contro il Lentella costretta a ridimensionare i propri sogni di gloria.

Partita che inizia con una lunga fase di studio e si sblocca al 27' con Aurelio Checchia che infila a porta vuota dopo un clamoroso liscio fuori dall'area del n.1 locale, Antonino Di Minni. L'Atletico accusa il colpo e i gialloverdi di mister Bolognese cercano un raddoppio che non arriva. Così, al 44', Nicolino Marchesani tira fuori dal cappello un eurogol dalla lunga distanza che vale il pareggio.

Nella seconda frazione di gioco i due portieri fanno buona guardia; un punto ciascuno terrebbe ancora in vita le flebili speranze dei lentellesi di tornare in vetta alla classifica. Al secondo minuto di recupero, però, gli ospiti pareggiano il conto dei clamorosi lisci. Di Lello ne approfitta e s'invola in area da solo venendo atterrato da Antenucci. Luigi Conte calcia il rigore assegnato e spiazza Roberti: 2 a 1. Dopo il fischio finale entrambe le formazioni salutano il proprio pubblico. L'Atletico dovrà continuare a tenere a debita distanza il Carunchio (l'altra formazione ora seconda ad averla battuta nel girone di andata), il Lentella – a 5 giornate dal termine – cercherà di conquistare il miglior piazzamento in vista dei play off.

I carunchiesi in attesa di notizie da Cupello hanno passeggiato a Liscia contro il Real straripando per 8 a 1. Alla festa del gol partecipano con una doppietta Riccardo Bodani, Yusupha Boyang e Franco Pascucci e con una rete Mario Marianacci e Francesco Turdò. Il Carunchio 2010 si conferma la squadra più in forma, senza lo scivolone di Furci sarebbe a -3 dalla testa.

In quota play off tiene botta il Vasto Calcio rigenerato dal mercato invernale: in casa rifila 4 reti a un Real Cupello falcidiato da infortuni e squalifiche. Il 4 a 0 porta un'unica firma, quella Mirko Piccinini autore del poker. I vastesi in due partite hanno messo a segno 9 reti non subendone nessuna.

L'ultimo posto disponibile per gli spareggi è conteso dalla Dinamo Roccaspinalveti che oggi sembra essere tornata ai fasti di inizio campionato. A Pollutri dilaga per 4 a 0 con i gol di Daniele Ramundo (doppietta), Martin Suriano e Luca Suriano. Fino all'ultima giornata sarà un discorso a due con il Vasto Calcio e con il possibile ritorno in corsa della New Robur di Castiglione Messer Marino.

La sesta giornata si conclude con la vittoria e sorpasso in classifica (per differenza reti) della Virtus Tufillo ai danni del Guilmi. In casa la Virtus vince per 3 a 1 con gol di Felice, Preta e Sulpizio; gol ospite di Fioriti.

New Robur - Aurora Furci non si è giocata a causa di nebbia e pioggia: sarà recuperata il prossimo 26 marzo.

Il campionato ora osserverà due turni di riposo per il periodo pasquale. Da tenere d'occhio le sfide del prossimo 3 aprile: la capolista andrà in trasferta sul difficile campo di Furci, mentre il Carunchio riceverà il Vasto Calcio. Domenica prossima, infine, è in programma il recupero tra Aurora Furci e Real Liscia.

I RISULTATI

New Robur - Aurora Furci (rinviata)

Real Liscia - Carunchio 2010 1-8

Pollutri - Dinamo Roccaspinalveti 0-4

Virtus Tufillo - Guilmi 3-1

Atletico Cupello - Lentella 2-1

Vasto - Real Cupello 4-0

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 45



Carunchio 2010 39

Lentella 37

Aurora Furci 27**

Vasto 25



Dinamo Roccaspinalveti 25

New Robur 19*

Pollutri 17

Real Cupello 17

Virtus Tufillo 15

Guilmi 15

Real Liscia 0*

*una partita in meno

** due partite in meno

IL PROSSIMO TURNO (03.04.2016)

Aurora Furci - Atletico Cupello

Guilmi - New Robur

Lentella - Pollutri

Dinamo Roccaspinalveti - Real Liscia

Carunchio 2010 - Vasto

Real Cupello - Virtus Tufillo