È stato investito da un'auto che, dopo l'impatto, non si è fermata e ha proseguito nella sua marcia, noncurante di quanto appena accaduto. Fortunatamente un cittadino, passando per via Incoronata, si è accorto del cane ferito a bordo strada e ha permesso al meticcio di salvarsi.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri in via Incoronata, nei pressi dell'Aqualand del Vasto. Un'auto, nel percorrere la strada, ha investito il cane che, dopo l'impatto, è finito tra la vegetazione, con due zampe fratturate. Nel punto dell'investimento erano presenti anche dei frammenti di un'automobile non utili però all'identificazione.

Un passante, accortosi dell'animale, si è fermato per verificarne le condizioni e ha allertato la Polizia Municipale. Una pattuglia del comando di piazza Rossetti si è portata sul posto e, con il supporto della protezione civile, ha disposto il soccorso dell'animale, trasportato dal veterinario prima di essere affidato all'associazione Amici di Zampa.

Secondo il condice della strada "nel caso si investa un animale, che sia domestico come il cane o il gatto, protetto o da reddito, vige l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso e fare in modo che scattino gli allarmi necessari all’intervento di operatori specializzati nel settore. Sono previste multe per i trasgressori che vanno da 389 euro a 1.559 euro in caso di partecipazione diretta: anche per chi vede e non si ferma è giustamente prevista una multa, più ridotta, che va da 78 euro a 311 euro [da Asaps.it]".