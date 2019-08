Oltre 70 partecipanti da tutto l'Abruzzo per una festa dello sport in ricordo di Antonio Scarpone. È andato in scena questa mattina nella piscina comunale "Tano Croce" di San Salvo il secondo memorial dedicato al 33enne di Montecilfone, che si allenava nell'impianto della città, scomparso due anni fa.

Gli atleti diversamente abili delle diverse società che hanno aderito all'iniziativa si sono sfidati durante la mattinata regalando emozioni al numeroso pubblico presente sugli spalti. La giornata in ricordo di Antonio è stata fortemente voluta dalla famiglia e dallo staff della cooperativa Millesport che gestisce l'impianto sportivo.

Al termine delle gare i partecipanti sono stati premiati dai coniugi Scarpone, Bruno e Maria, e dall'assessore allo Sport Angiolino Chiacchia e dal presidente del consiglio Eugenio Spadano.

Tante le medaglie assegnate, ma a vincere sono stati i sorrisi degli atleti uniti nel ricordo del giovane.