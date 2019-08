Non poteva andargli meglio al Cupello Calcio questo pomeriggio. Nella sfida casalinga con la Val di Sangro i ragazzi di mister Di Francesco hanno archiviato la pratica vincendo 4-0, in una gara dominata dai padroni di casa. Tre punti che- vedendo il risultato della Torrese con l'Angolana (2-2)- permettono ai cupellesi di mettersi in tasca la salvezza.

Primo tempo giocato quasi a senso unico dal Cupello, salvo un paio d’occasioni degli ospiti da fuori area. Prima del vantaggio, i rossoblù erano riusciti a concludere in porta con Avantaggiato e Maio, senza trovare il gol. L’1-0, a firma di Benedetti, è arrivato al trentottesimo grazie al colpo di testa vincente su calcio d’angolo del difensore vastese. Nella ripresa i cupellesi si scatenano: al cinquantacinquesimo Antenucci corregge in gol la conclusione sucolpo di testa di Maio. Appena cinque minuti più tardi Avantaggiato da fuori area manda la sfera dove Trivilino non può nulla e sigla un gran gol. Non ancora sazio, il Cupello trova la quarta rete del match con Maio, bravo a stoppare, a girarsi e a calciare direttamente in porta, per poi festeggiare.

La stagione non è ancora terminata, ma la dirigenza cupellese sicuramente oggi si ritiene più soddisfatta, avendo allontanto il pericolo playout quasi definitivamente. La prossima settimana Avantaggiato e compagni andranno a Città Sant'Angelo senza voler fare regali all'avversario. Ora rimane aperto un altro obbiettivo: vincere la Coppa disciplina, così come avvenuto lo scorso anno.

Tutti i risultati della ventinovesima giornata

Acqua e Sapone-Sambuceto 0-0

Capistrello-Morro d’Oro 0-1

Cupello-Val di Sangro 4-0

Francavilla-Alba Adriatica 3-1

Martinsicuro-Celano 2-1

Paterno-San Salvo 1-1

Pineto-Montorio 0-1

Torrese-RC Angolana 2-2

Vastese-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese 65

Paterno 58

RC Angolana 50

Pineto 49

San Salvo 47

Martinsicuro 47

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 35

Francavilla 34

Sambuceto 31

Torrese 28

Montorio 28

Acqua e Sapone 27

Val di Sangro 25

Celano 22