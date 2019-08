Risultato definitivo - totale votanti 5388

Desiati 1892 (35,68%) - Tagliente 1709 (32,23%) - Giangiacomo 1127 (21,25%) - Zocaro 356 (7,71%) - Ronzitti 219 (4,13%) - Bianche e nulle 85

1,15 - Davide D'Alessandro: "Oggi si sono affrontati Maradona e Messi. Ha vinto Messi"

00.35 - Tagliente: "Il mio è stato un risultato di tutto rispetto. Il risultato non è stato netto. Sosterrò Desiati".

00.32 - Desiati: "Credo che siamo stati premiati dal voto di opinione". Da lui un messaggio ai suoi avversari: "Francesco Menna rappresenta l'amministrazione uscente. Noi rappresentiamo l'amministrazione futura".

00.20 - Dato parziale aggregato (4537 schede)

Desiati 1602 - Tagliente 1458 - Giangiacomo 971 - Zocaro 273 - Ronzitti 190 -Bianche 22 - Nulle 21

Ore 00.12 - Quando manca ancora il dato ufficiale i sostenitori di Desiati già festeggiano. Applausi e il coro "Massimo, Massimo". Dagli spalti del palazzetto il grido "Grazie".

Ore 00.05 - Dato parziale aggregato (4172 schede)

Desiati 1477 - Tagliente 1313 - Giangiacomo 888 - Zocaro 270 - Ronzitti 178 -Bianche 25 - Nulle 15

Ore 23.50 - Dato parziale aggregato (3656 schede)

Desiati 1281 - Tagliente 1165 - Giangiacomo 764 - Zocaro 248 -Ronzitti 158 -Bianche 25 - Nulle 15

Ore 23.40 - La curiosità: su una delle schede scrutinate un anonimo elettore ha scritto: "Andate tutti a cac...re".

Ore 23.30 - Dato parziale aggregato (3296 schede)

Desiati 1137 - Tagliente 1078 - Giangiacomo 671 - Zocaro 230 -Ronzitti 146 -Bianche 20 - Nulle 14

Ore 23.20 - Dato parziale aggregato (1732 schede)



Ore 23.20 - Dato parziale aggregato (792 schede)

Desiati 295 - Tagliente 250 - Giangiacomo 158 - Ronzitti 48 - Zocaro 34

Ore 23.15 - Dal riconteggio delle schede nel seggio numero 3 è stato verificato come il totale dei votanti alle primarie è di 5388 persone.

Ore 23.05 - Dato parziale aggregato (555 schede)



Ore 23.00 - Nel seggio 3 è in corso un riconteggio delle schede. Nel seggio numero 4 è appena iniziato il conteggio.



Ore 22.50 - Seggio 5

Tagliente 35 - Desiati 27 - Giangiacomo 20 - Ronzitti 4 - bianche 1

Seggio 2

Tagliente 40 - Desiati 34 -Giangiacomo 26- Zocaro 3 - Ronzitti 10 - bianche 1



Ore 22.45 - Prime 100 schede seggio 1

Desiati 58 - Tagliente 29 - Giangiacomo 18- Zocaro 4 - Ronzitti 1

Ore 22.40 - Iniziato lo scrutinio. Dalle prime schede si profila un duello tra Desiati e Tagliente con Giangiacomo leggermente indietro.



Ore 22.30 - Dato definitivo ufficioso dei votanti: 5.479



Ore 22.05 - Seggi chiusi. Nei 5 seggi iniziano le operazioni per lo scrutinio.

La curiosità: in caso di parita` tra due o piu` candidati, il vincitor sarà il più giovane.

Ore 21.55 - Ai seggi arrivano gli ultimi votanti per esprimere la loro preferenza alle primarie del centrodestra. Poi si chiuderanno le urne e inizieranno le operazioni di scrutinio.



Ore 20 - Votanti: circa 5100.

Ore 19 - Votanti: circa 4600.

Ore 18 - Votanti: 3737.

Ore 17 - Annunciato l'avvenuto superamento della quota 3mila votanti.

Ore 16 - Il dato del comitato organizzatore: alle 16 l'affluenza è di 2835 votanti.

Ore 15 - Attorno alle 13,45, alle primarie del centrodestra ha votato anche un volto noto del centrosinistra: Corrado Sabatini, consigliere comunale del Psi.

Ore 14 - Gli organizzatori comunicano che il dato dell'affluenza è salito a 1970 votanti. Per tutta la mattinata i candidati sono rimasti ad accogliere i votanti in punti diversi della palestra, tra sorrisi e strette di mano.

Ore 13 - Il dato dell'affluenza si attesta sui 1594 votanti.

Ore 12 - Gli organizzatori comunicano che al momento i votanti sono circa 260 a seggio, per un dato complessivo che ammonta a circa 1300 votanti.

Ore 11.05 - Primo dato di affluenza comunicato dal comitato organizzatore: 850 votanti alle ore 11.

Ore 10.50 - Già si registrano code ai cinque seggi allestiti all'interno della palestra di salesiani.

Seggi aperti - Saranno gli elettori a decidere, oggi, chi sarà il candidato sindaco del centrodestra di Vasto. Aperti dalle 8 di stamani fino alle 22 i seggi allestiti dal comitato organizzatore all'interno della palestra dei salesiani.

La partita è tra 5 contendenti: Massimo Desiati (Vastoduemilasedici), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Incoronata Ronzitti (Popolari per Vasto), Giuseppe Tagliente (Unione per Vasto) e Massimiliano Zocaro (Vasto 2.0). Per la prima volta a Vasto e in Abruzzo, partiti e movimenti civici che compongono il centrodestra si affidano alle primarie.

Ammessi al voto, oltre ai cittadini italiani maggiorenni e a coloro che compiranno il diciottesimo anno entro il 12 giugno, data delle elezioni comunali, anche gli stranieri regolarmente iscritti alle liste elettorali. Questo il testo dell'articolo 5 del regolamento: "Possono partecipare alle primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Vasto con diritto di voto alle consultazioni amministrative comunali, ivi compresi i giovani residenti che, alla data delle amministrative 2016, avranno compiuto i 18 anni. I votanti saranno ammessi al voto previa esibizione del proprio calido documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto e tessera ministeriale)".

Subito dopo la chiusura dei seggi, alle 22, l'apertura delle urne per lo spoglio che decreterà la nomination.

Zonalocale.it seguirà con aggiornamenti in tempo reale, foto e video l'intera giornata campale del centrodestra di Vasto.