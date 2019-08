Altra domenica piena di sfide per quanto riguarda il campionato di Promozione abruzzese (gir. B), nella quale il Passo Cordone è riuscito a conquistare la prima posizione in classifica, usufruendo del pareggio dell’ex capolista Penne sul difficile campo di Casalbordino.

Ha risentito del doppio impegno di questa settimana in Coppa e in campionato il Vasto Marina che, senza Marino (in panchina ma infortunato), Cieri, Marinelli e Cesario (con Di Folgio adattato in attacco), a Bucchianico ha subito una sconfitta per 2-0. Risultato per certi versi un po’ bugiardo visto comunque il contributo dato sul terreneo di gioco dalla squadra vastese. Nel primo tempo, infatti, i ragazzi di mister Cesario hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, ma non hanno saputo sfruttarle. Così i padroni di casa al quindicesimo sono riusciti a passare sull’1-0 con un gran gol di Vespucci- bravissimo a mandare la palla sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa il rigore assegnato dal direttore di gara al Bucchianico, ha spezzato le gambe agli ospiti, sotto di due reti dopo il sigillo di Mammarella. Da quel momento in poi la squadra del presidente Cirulli ha cercato di reagire, senza però riuscire a riaprire la gara. Una sconfitta, quella subita oggi dal Vasto Marina, che arriva dopo l’eliminazione in Coppa di mercoledì ed il colpaccio della scorsa settimana contro il Pro Sulmona in campionato. Avrà da chiedere poco altro a questa stagione la formazione di mister Cesario, la prossima settimana impegnata in casa contro il villa.

Un punto per il Casalbordino nel big match con il Penne- scavalcato in classifica dal Passo Cordone. Gara al Comunale di Casalbordino che è iniziata con qualche minuto di ritardo per sistemare il terreno di gioco. I padroni di casa sono partiti bene, davanti ad una cornice di pubblico davvero eccezionale nonostante le condizioni avverse del tempo. La prima occasione dei giallorossi è arrivata al decimo con Mucci che, sul lancio del compagno Del Giango, ha trovato solo la traversa a dirgli di no. Tre minuti più tardi lo stesso Mucci si è reso pericoloso nella metà campo avversaria, con una conclusione che però non impensierisce Cantagallo. Al diciannovesimo è quest’ultimo a negare il gol a Berardi. Nella prima frazione di gioco sono i giallorossi a fare meglio, mentre nella ripresa il Penne cerca di reagire, ma comunque il Casalbordino continua a creare senza trovare la rete. Anche nel finale i casalinghi erano riusciti a trovarsi ad un passo dal gol-vittoria, ma Cantagallo li ha negato la festa. Uno 0-0 che comunque permette ai ragazzi di mister Farina di tenere aperte le speranze per i primi posti della classifica. La prossima settimana i casalesi affronteranno in trasferta il Castiglione Valfino, oggi uscito con un punto nella sfida col Pinetanova.

Tutti i risultati della ventisettesima giornata

Villa-Passo Cordone 1-4

Bucchianico-Vasto Marina 2-0

Casalbordino-Penne 0-0

Palombaro-Il Delfino Flacco Porto 0-1

Pinetanova-Castiglione Valfino 1-1

Pro Sulmona-Castello 1-2

River Casale-Fara San Martino 3-0

Torre Alex Cepagatti-Silvi 1-0

Virtus Ortona-Fossacesia 2-1

La classifica

Passo Cordone 53

Penne 52

Il Delfino Flacco Porto 50

Casalbordino 49

Pro Sulmona 47

River Casale 48

Bucchianico 41

Fossacesia 39

Vasto Marina 37

Silvi 35

Castello 33

Fara San Martino 29

Villa 27

Torre Alex Cepagatti 27

Pinetanova 24

Castiglione Valfino 23

Virtus Ortona 23

Palombaro 22