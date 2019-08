Giornata di campionato amara per la BCC San Gabriele che perde a Nereto contro la squadra più in forma del momento nel campionato di serie C. Le teramane, giocando una partita tutta sostanza, limitando al massimo gli errori e sfruttando al meglio la schiacciatrice di punta, Roberta Taddei, portano a casa la gara con un 3-1 (25-16/22-25/25-20/25-18) che lascia alle vastesi solo il secondo set. Di Santo e compagne hano disputato una gara caratterizzata da troppi errori, con l'attacco mantenuto vivo in diversi frangenti dalla sola Russo (in una fase molto positiva) senza però riuscire a dare fastidio più di tanto alla difesa di casa.

Con questa vittoria il Nereto scavalca in classifica le ragazze di Maria Luisa Checchia e punta alle prime due della classe. Per la BCC San Gabriele una battuta d'arresto che potrà essere dimenticata già domenica prossima, quando alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà l'Edaiservice.

La classifica

44 Orsogna

43 Antoniana

40 Nereto

39 Arabona Volley

39 BCC San Gabriele

37 Pescara 3

30 Dannunziana

26 Giulianova

21 Edaiservice

16 Volley Pratola

16 Italiangas Termoli

14 Cus L'Aquila

11 Volley Ball Lanciano

11 Teramo