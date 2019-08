Cinquecentoquaranta minuti alla fine. Una stagione, quella del campionato di Eccellenza abruzzese, tutta ancora da decidersi. Per la ventinovesima giornata in programma diverse sfide interessanti che vedranno impegnate le tre squadre del territorio con la Vastese che affronterà il Miglianico all’Aragona [LEGGI], l’U.s. San Salvo che farà visita alla vice capolista Paterno ed il Cupello, che ospiterà la Val di Sangro al Comunale. Fischio d’inizio di tutte le gare, come sempre, alle ore 15:00.

San Salvo, ultimo treno a Celano- Sarà l’ultima occasione per tenere ancora aperta la speranza serie D. Dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato (Acqua e Sapone e Torrese), precedute dall’eliminazione in Coppa Italia col Vastogirardi (sconfitto 3-0 in settimana dal Cassino nei quarti di finale), l’U.s. San Salvo questa domenica si presenterà nella tana dei ragazzi di mister Iodice per affrontare un Paterno reduce dal brutto passo falso commesso a Francavilla (2-1). I marsicani, pur avendo sette punti in meno della capolista Vastese, credono ancora in una rimonta che, attualmente, varrebbe quasi come un miracolo se si concretizzasse. Stavolta a metterli i bastoni tra le ruote sarà la formazione di mister Rufini che non potrà fare diversamente. I biancazzurri dovranno fare a meno di Conte. Il giocatore non ha recuperato dopo l'infortunio subito nella gara con la Torrese. Servono i tre punti perché altrimenti Marinelli e compagni davvero potrebbero dire addio ai playoff. In queste ultime settimane le difficoltà sono state tante- andati via Mastrojanni e Consolazio- e domenica scorsa, al termine della gara con la Torrese, il malcontento dell’ambiente si è fatto sentire e non poco. Che sia finito tutto a ‘rose e fiori’ rimane difficile crederlo, visto che la tifoseria biancazzurra dall’essere terza e puntare ai primi due posti del girone, si ritrova oggi a dover lottare per un posto nei playoff. ‘Silenzio stampa sì’ o ‘Silenzio stampa no’, poca importa: adesso non servono più parole perchè non avrebbero valore. Serve dimostrare in queste ultime battute del campionato che i punti persi per strada sono stati semplicemente il frutto di ‘sfortunate disavventure’. Ora o mai più.

Cupello, salvezza quasi in in tasca e voglia di finire al meglio- Tutt’altra aria si respira in quel di Cupello dove, malgrado la sconfitta ricevuta a Miglianico (2-0) settimana scorsa, l’unico obbiettivo da perseguire rimane la Coppa disciplina che permetterebbe, anche quest’anno, alla società rossoblù di non dover pagare l’iscrizione al prossimo campionato. I 32 punti accumulati sino ad ora non mettono al sicuro matematicamente la squadra di mister Di Francesco dal pericolo playout, ma si tratta solo di una formalità. Contro la Val di Sangro al Comunale questa domenica una vittoria dei casalinghi chiuderebbe definitivamente il capitolo salvezza. Alla vigilia rimane il dubbio sulla presenza in campo di Monachetti (risentimento fisico per lui), mentre si sa con certezza che D’Adamo non giocherà (squalificato) e al suo posto ci sarà Tucci, a riposo sette giorni fa. Ha recuperato del tutto Antenucci così come Martelli. I cupellesi vanno alla ricerca dei primi tre punti di questo mese di marzo, avendo fatto bottino pieno l’ultima volta solo il 21 febbraio con l’Alba Adriatica. Successivamente un pareggio col Sambuceto (1-1) ed una sconfitta col Francavilla.

Tutte le sfide della ventinovesima giornata

Acqua e Sapone-Sambuceto

Capistrello-Morro d’Oro

Cupello-Val di Sangro

Francavilla-Alba Adriatica

Martinsicuro-Celano

Paterno-San Salvo

Pineto-Montorio

Torrese-RC Angolana

Vastese-Miglianico

La classifica

Vastese 64

Paterno 57

Pineto 49

RC Angolana 49

San Salvo 46

Martinsicuro 44

Miglianico 41

Morro d’Oro 39

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 32

Francavilla 31

Sambuceto 30

Torrese 27

Acqua e Sapone 26

Montorio 25

Val di Sangro 25

Celano 22