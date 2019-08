Con la Santa Messa presieduta da mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, prenderà il via domenica 13 marzo alle ore 18.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, la quintena di preparazione alla Sacra Spina. Nell’anno del Giubileo straordinario della misericordia proclamato da papa Francesco, il parroco don Domenico Spagnoli ha voluto intitolare e dedicare il cammino di preparazione delle cinque tappe della Sacra Spina a “La ferita della Misericordia”, che culminerà con la solenne concelebrazione e processione di venerdì 18 marzo, presieduta da mons. Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto.

Un’opportunità per riflettere sulla reliquia della spina della corona di Cristo sul tema della misericordia, attraverso la catechesi tenuta dopo la Santa Messa delle ore 18.00 da cinque predicatori. A conclusione delle serate verrà sempre cantato da tutta la comunità l'inno dell’Ave Spina.

Il programma delle predicazioni

Lunedì 14 marzo mons. Massimo D’Angelo, cancelliere dell’Arcidiocesi, guiderà i fedeli a riflettere su “La ferita della misericordia”, martedì 15 marzo don Nicola Del Bianco, direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare dell’Arcidiocesi, su “La famiglia casa e scuola di persono”, mercoledì 16 marzo don Pietro Di Crescenzo, assistente diocesano per l’Apostolato della preghiera, su “La preghiera del cristiano penitente”, giovedì 17 marzo don Andrea Manzone, collaboratore Servizio diocesano di pastorale giovanile su “Il giovane: desiderio di misericordia”.

Infine venerdì 18 marzo, che precede la Settimana Santa, la festa della Sacra Spina con le sante messe alle ore 7.30, 8.30, 9.30, 11.00 e alle 18.00 con la solenne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo, cui farà seguito la processione per le vie cittadine, che attraverserà le seguenti strade: via Santa Maria, corso De Parma, piazza del Popolo, via Adriatica, via Barbarotta, piazza Caprioli, via del Forno Rosso, piazza Barbacani, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, largo Palmieri, corso Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede e via Santa Maria.

"Con la quintena non solo la comunità parrocchiale ma tutta la Città del Vasto – evidenzia il parroco don Spagnoli – avremo l’opportunità di prepararci a vivere il mistero della morte e resurrezione del Cristo, che passa attraverso la croce con la corona di spine la quale ha cinto il suo capo. Nell’anno della Misericordia attraverso Cristo vogliamo rimarginare le nostre ferite, per avvicinarci alla Pasqua con animo rinnovato".