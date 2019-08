I soliti ignoti tornano a colpire a Lentella. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso un'auto è stata rubata da via Sant'Antonio. Il furto è avvenuto in un orario insolito e in pieno centro: la Fiat Panda 4 x 4 è stata velocemente manomessa e portata via.

Il forte sospetto è che al colpo possa aver "collaborato" un basista locale. A quanto pare, infatti, l'auto una volta rubata ha percorso strade interpoderali per eludere le telecamere di videosorveglianza poste ai vari ingressi del centro abitato. L'automobile montava un sistema gps che ne ha seguito l'itinerario fino in provincia di Foggia. Qui, il veicolo risultava fermo su una strada poco trafficata, ma quando la Polizia è arrivata sul posto non c'era più; da quel momento (dalla tarda serata dello stesso giorno) il sistema satellitare non ha più dato segni di vita.

È molto probabile che l'auto sia destinata a essere usata per altri furti o al fiorente mercato nero dei ricambi. L'ultimo colpo nel piccolo comune del Vastese era stato messo a segno il 13 novembre scorso, quando un cittadino si svegliò con il ladro in camera da letto [LEGGI].