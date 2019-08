Torna l'appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, per scoprire le bellezze del territorio. La delegazione di Vasto, guidata da Maria Grazia Mancini, per l'edizione 2016 ha scelto Carunchio, paese del Vastese che "custodisce beni culturali preziosi e tradizioni non solo enogastronomiche davvero peculiari".

Il 19 e 20 marzo ci saranno gli apprendisti Ciceroni del Fai, giovani studenti delle scuole del territorio, ad accogliere i visitatori che si recheranno a Carunchio per conoscere gli affreschi della chiesa del Purgatorio o le bellezze della chiesa di San Giovanni Battista, impreziosita da un organo monumentale.

"Questo appuntamento di primavera del FAI a Carunchio - spiega la presidente Mancini- , grazie alla disponibilità di aziende e produttori del posto, sarà anche l’occasione per degustare gratuitamente i prodotti tipici del territorio, per vedere mostre, per ascoltare buona musica in piazza e, domenica alle 18,30, il concerto del maestro Mammarella che suonerà per il FAI e nostri visitatori l’Organo Monumentale della Chiesa di San Giovanni Battista.

Insieme ai Volontari FAI e ai nostri Apprendisti Ciceroni, e con la partecipazione di un’Amministrazione Comunale davvero entusiasta, vi aspettiamo, come sempre numerosi, per raccontare all’Italia quanto è ricco di bellezza e di sorprese il nostro territorio: per difendere ed amare il nostro patrimonio artistico e ambientale e trascorrere insieme un weekend che… non somiglia a nessun altro!".

Il programma

Sabato 19

Chiesa del Purgatorio : ore 10,30-13,00 e ore 15,30-17,45

Chiesa S. Giovanni Battista e Organo Monumentale : ore 10,30-13,00 e 15,30-19,00

Stand Degustazioni prodotti tipici, ore 17,00-19,00



Domenica 20

Chiesa del Purgatorio : ore 10,30-13,00 e 15,30-19,00

Chiesa S. Giovanni Battista e Organo Monumentale : ore 15,30-18,30

Stand Degustazioni prodotti tipici, ore 17,00-19,00

Concerto d’Organo del M° Alberto Mammarella, ore 18,30

Per informazioni - pagina facebook FAI delegazione di Vasto [CLICCA QUI]

Per scoprire tutti i beni aperti e anche per possibili variazioni di programma, consultate il sito : www.giornatefai.it