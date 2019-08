"In occasione delle Primarie per l'elezione del segretario nazionale dei Giovani democratici, previste nei giorni 12 e 13 marzo, il circolo Gd di Vasto tiene ad informare della chiusura del proprio seggio cittadino". Lo annunciano in un comunicato stampa Anna Bosco, segretario dei Giovani democratici di Vasto, Sabrina Della Gatta, Jessica Tinari e Giorgio Bellafronte.

"Alla luce delle scelte arbitrarie della Commissione nazionale di garanzia, riguardanti in particolare l'albo degli aderenti alle votazioni, la gestione dei seggi, nonché la regolamentazione del voto, riteniamo venute meno le condizioni minime di partecipazione alle primarie.

Raccogliamo, pertanto, la richiesta del candidato Dario Costantino, di rinviare la data delle consultazioni, auspicando che coerentemente si possa arrivare al prossimo appuntamento con regole certe e condivise.

Al netto delle suddette problematiche, già da tempo sollevate per via ufficiali e ufficiose ai referenti nazionali, cogliamo l'occasione per confermare piena adesione al percorso congressuale intrapreso con il neo eletto segretario regionale Mirko Frattarelli, con il neo segretario provinciale Sabato Giugliano e con tutta la comunità dei Giovani democratici abruzzesi".