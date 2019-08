Al nastro di partenza la 3ª edizione delle Giornate umanistiche che si terranno dal 14 al 19 marzo presso il polo liceale “Pàntini-Pudente” di Vasto: Memorabilia il titolo di quest’anno. "L’iniziativa nata due anni fa – ci spiega la curatrice dell’evento, la prof.ssa Colella - vuole proporsi come occasione di interazione tra la scuola e il territorio, allo scopo di valorizzare le energie giovanili dell’istituzione scolastica, creando sinergie e comunicazione con il contesto sociale e culturale".

Gli studenti, infatti, sono protagonisti di numerose proposte che intendono mostrare come la cultura umanistica, oggi più che mai, può offrire un’angolazione privilegiata per esaminare la realtà che viviamo con attenzione a tutti gli aspetti della dimensione umana.

La memoria, espressione significativa dell’uomo di tutti i tempi, sarà la tematica oggetto di indagine e di riflessione nell’edizione attuale: memoria nella sua dimensione individuale e collettiva, memoria come processo cognitivo e come occasione di trasmissione del patrimonio storico, letterario e antropologico.

"I qualificati relatori - spiega una nota della scuola - che interagiranno con gli studenti e con il più vasto pubblico provengono dal mondo accademico, dalla comunità professionale e scientifica e, in genere, dalla ricca realtà dell’associazionismo culturale; ognuno di loro ci porterà il suo prezioso contributo per mettere a fuoco la dimensione della memoria che, come ci ricorda Cicerone, è tesoro e custode di tutte le cose".

Il programma dell'edizione 2016 [CLICCA QUI]