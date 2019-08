In occasione dell’avvio del corso di progettazione con tecnologie B.I.M. (Building Information Modelling), rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte frequentanti il Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio presso l’ITET "Palizzi" di Vasto, mercoledi 16 marzo si svolgerà il seminario di studi "Presentazione delle tecnologie B.I.M. e ArchiCAD", dalle ore 10 alle ore 13 presso l’Aula Magna "Maurizio Natale".

Durante la tavola rotonda si affronteranno i seguenti argomenti: illustrazione delle tecnologie BIM; loro inserimento nell’ambito della progettazione edilizia; presentazione del software ArchiCAD e del corso di formazione rivolto agli studenti del corso C.A.T. del Palizzi.

Interverranno i responsabili della STC snc, nota azienda di consulenza e commercializzazione del software ArchiCAD per conto di Graphisoft. Il seminario è aperto alla partecipazione anche dei genitori e degli Ordini Professionali.

"Successivamente – spiega il dirigente scolastico dr. Gaetano Fuiano – verrà istituito un corso pomeridiano rivolto agli alunni dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio delle classi terze, quarte e quinte. Il corso avrà la durata di 24 ore ripartite in 8 lezioni da 3 ore (dal 31 marzo al 19 maggio). Al termine del corso, sarà possibile sostenere un esame per conseguire la qualifica come operatore BIM con ArchiCAD e verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Inoltre il corso avrà validità per il conteggio delle ore di alternanza scuola lavoro e del credito formativo. Il tutto nell’ottica della formazione degli alunni su quest’importante strumento di progettazione in rapida espansione e determinante nel mercato del lavoro per tecnici e progettisti".

Fabrizio Scampoli