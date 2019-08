È Nicola Piccirilli il nuovo presidente della Pro Loco "Contea" di Monteodorisio, succedendo nella carica a Marco Piccirilli. Lo scorso 28 febbraio l'associazione monteodorisiana aveva provveduto alle elezioni del consiglio direttivo per i prossimi anni. Ieri, nella prima riunione del nuovo direttivo, dopo un ampio confronto tra i componenti è stato nominato come presidente Nicola Piccirilli. Due donne sono stae scelte per la carica di vice presidente: Maria Leone e Rosa Dlel Giango.

A Marco Piccirilli, già presidente della Pro Loco, la carica di segretario-tesoriere. Piergiulio Di Guilmi è il presidente del Collegio dei Probiviri, Armando Menna il presidente del Collegio dei Revisori contabili. Nel direttivo ci sono anche Nicola D'Oria, Maria Grazia Piccirilli, Alfonso Scardapane e Carmine Stanisci.

"Obiettivo primario del nuovo direttivo - spiega una nota dell'associazione- sarà quello di coinvolgere i giovani, invitarli ad entrare a far parte della famiglia Pro Loco in modo da far conoscere e tramandare loro usi e tradizioni monteodorisiani. Il nuovo direttivo continuerà nel lavoro profuso in questi ultimi anni nella promozione del territorio, delle attrazioni turistiche e delle tradizioni popolari locali".