"Mi auguro che domenica sera commenteremo i risultati di primarie non inquinate in qualche modo. Auspico che sia un gioco leale, perché in queste ore si sentono circolare voci". Incoronata Ronzitti lancia l'allarme.

Nell'appuntamento conclusivo della sua campagna per le primarie del centrodestra, un teabreak al Crocodile cafè, la fondatrice di Popolari per Vasto racconta che "si parla di persone del centrosinistra che verranno a votare alle primarie del centrodestra. Corre voce che siano state sollecitate persone a votare alle nostre primarie. Allora la mia domanda è: cui prodest vincere le primarie e poi non avere nessuna possibilità di vincere le elezioni a giugno?".

Anche nell'opposizione, dunque, si surriscalda il clima negli ultimi giorni della campagna elettorale che precede la consultazione popolare di domenica quando, dalle 8 alle 22, nei seggi allestiti all'interno della palestra dei salesiani, i cittadini sceglieranno il candidato sindaco di partiti e movimenti civici del centrodestra.

Anche Massimiliano Zocaro (Vasto 2.0) prende le distanze da possibili infiltrazioni dal fronte opposto: "Il voto dato alla mia persona sarà un voto libero, spontaneo e non drogato da agenti esterni".

Secondo Incoronata Ronzitti, "la gente stanca di vedere sempre le stesse persone ha l'opportunità di votare un volto nuovo. Non sono completamente nuova, già da alcuni anni sono impegnata, sempre in ambito civico", ma il riferimento è anche ai politici di livello regionale: "Tutti arrivano a Vasto solo quando c'è bisogno di fare incetta di voti".

Un invito ai vastesi: "Non ci si può lamentare, se ci si affida sempre alla stessa amministrazione e non si ha il coraggio di cambiare. Il cambiamento inizia dal coraggio".