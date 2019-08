Un grave lutto ha colpito il mondo sanitario abruzzese. E' morto il professor Fernando Fantini. Aveva 58 anni.

Lancianese, Fantini era stato responsabile del Ser.T. di Vasto e da anni era impegnato nella prevenzione delle tossicodipendenze, specie tra i ragazzi in età scolare. "Domani avremmo dovuto tenere una conferenza al Liceo scientifico Mattioli di Vasto insieme alla polizia stradale", racconta Amina Di Fonzo, psicologa del Ser.T. "Ma, purtroppo, ha accusato un malore due giorni fa ed è stato portato a Campobasso, dove non ce l'ha fatta. Se ne va una persona eccezionale per doti umane e professionali".

Docente universitario a Chieti nella Facoltà di Psichiatria, fondatore a Lanciano del primo Centro alcologico territoriale della zona, è stato direttore del Ser.T. di Vasto e presidente dell'Ama Frentania. Ha svolto la sua attività sempre in mezzo alla gente: nel carcere di Torre Sinello a Vasto, nelle scuole e anche nei luoghi del divertimento per prevenire l'abuso di alcol, come nello stand allestito insieme ai suoi colleghi durante la Notte Bianca di Vasto nel 2012. Lascia la moglie Rosetta e le tante persone che lo stimavano.