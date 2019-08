Casalbordino sogna e non vuole smettere di farlo. Adesso, più che mai. Nel campionato di Promozione abruzzese (gir. B), la lotta al primo posto è apertissima e questo fine settimana, se pur non ancora decisivo, potrà riservare qualche sorpresa. La sfida più importante della domenica risulta essere senza dubbio quella tra il Casalbordino di mister Farina e la capolista Penne, quest’ultima in testa con 51 punti (uno in più dell’inseguitrice Passo Cordone e tre lunghezze di vantaggio dai casalesi, terzi). Il Vasto Marina, invece, sarà di scena a Bucchianico. In occasione della ‘sfida della verità’ con il Penne, la società casalese ha deciso di rendere gratuito l’ingresso al Comunale questa domenica alle 15:00.

Patron Santoro suona la carica- “Sognavo il terzo posto a questo punto del campionato, ma non me lo aspettavo- ha affermato il patron dei casalesi Alessandro Santoro ad un giorno dall’importante gara casalinga. “Non conoscevamo questo campionato e non sapevamo quanto il nostro organico e il nostro telaio potessero essere competitivi. Il mister ci ha messo tanto del suo nel plasmare questo team in campo, noi come società ci abbiamo messo competenze metodo e disciplina. I tifosi tanto amore incondizionato”. E adesso è impossibile nascondersi, perché il vertice della classifiche è vicinissimo. “Ad inizio campionato parlammo di vocali. Dopo la gara di domenica sapremo dire agli altri o a noi stessi se possiamo o meno vincere questo campionato”. I tre punti che dividono le due squadre alzano ulteriormente la posta in palio a tal punto che la società ha deciso di rendere gratuito l’ingresso allo stadio questa domenica. “Mi aspetto un’affluenza record per quella che dovrebbe essere la madre di tutte le partite. Diamo un segnale come società di non voler lucrare sull'evento e per l'occasione entreranno tutti gratis per favorire ogni cittadino di Casalbordino e circondario a seguire questa partita di cartello e, perché no, a supportarci in questa fantastica avventura. Io ci credo”.

I numeri di questa squadra: girone di ritorno quasi perfetto- Eppure i giallorossi al giro di boa erano solo settimi, con i 26 punti ottenuti nel girone di andata. Poi, complice le sette vittorie in nove gare (sommate all’unico pareggio e l’unica sconfitta del 2016), i ragazzi di mister Farina hanno scalato pian piano la classifica, andandosi a sedere dove conta. Negli ultimi quattro incontri quattro vittorie che adesso- lo ripetiamo- hanno messo il Casalbordino di fronte alla reale possibilità di poter sognare un’altra promozione. Una sola sconfitta arrivata col Pinetanova in questo 2016, preceduta da tre vittorie ed un solo pareggio, con un proseguimento eccezionale nelle altre quattro gare. Archiviate le pratiche Castello (2-0), Torre Alex Cepagatti (1-0), Fara San Martino (3-0) e Silvi (2-0), ora è arrivata il momento di mettere il cuore oltre l’ostacolo e provare davvero a sorprendere coloro i quali non credevano che la società del presidente Vaccaro potesse ritrovarsi qui, a questo punto della stagione. Il momento della verità è arrivato e i giallorossi non si tireranno indietro.

Assenze e dubbi- Da ieri sono tornati ad allenarsi Di Pasquale e Lombardozzi, ma ci sono brutte notizie per quanto riguarda la presenza in campo di Soria e Frangione. Entrambi non saranno a disposizione di mister Farina, il primo a causa di un problema alla caviglia, ils econdo invece è stato operato al malleolo e dunque non potrà prendere parte alla gara. Assenze che pesano e non poco.

Tutte le sfide della ventisettesima giornata

Villa-Passo Cordone

Bucchianico-Vasto Marina

Casalbordino-Penne

Palombaro-Il Delfino Flacco Porto

Pinetanova-Castiglione Valfino

Pro Sulmona-Castello

River Casale-Fara San Martino

Torre Alex Cepagatti-Silvi

Virtus Ortona-Fossacesia

La classifica

Penne 51

Passo Cordone 50

Casalbordino 48

Pro Sulmona 47

Il Delfino Flacco Porto 47

River Casale 45

Fossacesia 39

Bucchianico 38

Vasto Marina 37

Silvi 35

Castello 30

Fara San Martino 29

Villa 27

Torre Alex Cepagatti 24

Pinetanova 23

Palombaro 22

Castiglione Valfino 22

Virtus Ortona 20