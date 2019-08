"C’è chi beve per il gusto di bere e chi per imparare a conoscere profumi, gusti, aromi che richiamano la cultura del vino nel nostro territorio. Parte il 18 marzo il corso 'Saper bere, corso diVINO', giunto alla sua seconda edizione".

Lo annunciano dal Lions Club New Century, spiegando: "Si tratta di un corso di degustazione di vini, così da avere un primo approccio per soddisfare l'interesse per l'enologia, per apprendere come assaporare un calice di vino, per migliorare la propria capacità critica, per capire se un vino è buono o meno buono. L'iniziativa parte dall'attuale presidente del Lions New Century, Nicola Jasci, che sarà impegnato insieme alla Master Sommelier dell'Alma Wine Accademy Valeria Cesari ad accompagnare i neo degustatori attraverso un percorso sensoriale alla scoperta della differenza tra il semplice bere e il gustare un vino".

Il corso richiederà una quota di partecipazione che sarà devoluta in beneficenza. Gli appuntamenti sono programmati nei giorni 18 marzo, 1 aprile, 8 aprile, 15 aprile, dalle 20 alle 23 presso l’hotel Excelsior di Vasto Marina.

Per informazioni e prenotazioni: 347.0161913.