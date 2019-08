"Come Rete Kurdistan Abruzzo, abbiamo organizzato una serie di eventi dedicati alla libertà di tutti i popoli, in particolare alla resistenza kurda per diffondere ed aiutare tutte quelle popolazioni oppresse e massacrate dal Capitalismo e dall'Imperialismo, che lottano contro di essi, per la libertà di tutti".

Ad annunciare le iniziative, la stessa Rete, che sottolinea: "L'otto marzo in poche righe dedicate alle combattenti kurde, alle donne che continuano a combattere ogni giorno e ad altre che hanno perso la vita e, proprio sulla scia dell'otto marzo e nell'indifferenza del mondo, continuiamo il nostro percorso con e per la resistenza, con la presentazione del libro di Sakine Cansiz Tutta la mia vita è stata una lotta - volume II. Sara, così la chiamano i compagni, è stata una combattente e fondatrice, insieme ad Abdullah Ocalan, del PKK. Assassinata a Parigi nel gennaio del 2013 insieme ad altre due compagne, Leyla e Fidan, forse perchè torppo scomode. In questa serie di libri, racconta la sua vita da combattente e la resistenza, sua e del popolo kurdo".

"A presentare il libro sarà Simonetta Crisci, presidente dell'associazione "Senzaconfine", fondata da Dino Frisullo, attivista politico e giornalista che ha dedicato la sua vita alla lotta per i Diritti dei migranti e al popolo kurdo, arrestato anche dalla polizia turca il 21 marzo 1998 in occasione dei festeggiamenti del Newroz, capodanno kurdo che la Turchia vieta di festeggiare infatti in quei giorni, ogni anno, avvengono molti arresti e massacri. Dino Frisullo venne scarcerato dopo 40 giorni di carceri turche a Diyarbakir. Ricordiamo anche che il 19 marzo, il Newroz verrà festeggiato in molte città italiane e nel mondo, dove vivono le comunità kurde. Un pensiero anche a lui, il nostro combattente e compagno Dino Frisullo".

A promuovere l'iniziativa, Rete Kurdistan Abruzzo, Confederazione Cobas Abruzzo, Associazione antimafie 'Rita Atria' e 'Peacelink' Abruzzo, Associazione Senzaconfine, Arci, Consulta giovanile Vasto, Rifondazione Comunista Vasto, Sinistra Anticapitalista Abruzzo per la rete Antiliberista e Anticapitalista. L'evento si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 17 presso il Centro Servizi Culturali di Vasto.