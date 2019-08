Quinta edizione per il Trofeo Accademia della Ventricina di mounitain bike organizzato dal team Vastese Inn Bike con il Comune di Scerni e la Pro Loco di Scerni, inserito nel circuito "Sulle orme dei Sanniti" e valido per il Campionato Regionale per Società FCI Abruzzo. Domenica 13 marzo i ciclisti che arriveranno da diverse regioni del centro-sud Italia troveranno diverse novità, fra tutte la "base" della gara, che si sposta nella zona dell'Istituto Agrario "Ridolfi" di Scerni, dove dalle 8 sarà aperto il ritrovo e sarà possibile iscriversi.

Un nuovo circuito di 5 km, tra salite, sterrati e tratti nel bosco, da ripetere 5 volte per potersi aggiudicare la vittoria finale. La macchina organizzativa è entrata ormai a pieno regime, come ha spiegato Luigi Di Lello ospite lunedì scorso dell'Edicola del Bar Walter [GUARDA].

La gara prenderà il via alle 9.30, con tanto pubblico che, come nelle scorse edizioni, inciterà i ciclisti lungo tutto il percorso. Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria e al termine ci sarà l'occasione di rilassarsi con un pranzo a base di tipicità locali.

Per informazioni: Luigi Di Lello 339.3086378

Nel video le immagini e le interviste dell'edizione 2014.