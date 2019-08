A scuola manca l'elettricità ma l'intervento dei volontari della protezione civile Madonna dell'Assunta ha garantito il servizio di scuola materna senza disagi per bambini e genitori. Nella giornata di oggi, nell'area della scuola materna Benedetto Croce di Casalbordino, è stata sospesa l'erogazione della corrente elettrica a causa di lavori sulla linea principale. Al presentarsi della difficoltà, che avrebbe imposto la chiusura della scuola per tutta la giornata, è stata richiesta la disponibilità dei volontari della protezione civile che hanno attivato il gruppo elettrogeno, da poco in dotazione al gruppo, fornendo così l'elettricità necessaria per lo svolgimento delle attività scolastiche.

"Ringrazio il nostro tecnico, Tito Del Monte, e l'assistente Giovanni Del Re che hanno permesso il prosieguo delle attività scolastiche - commenta il presidente del gruppo Madonna dell'Assunta, Tommaso Bucciarelli -. Mantenendo la scuola aperta abbiamo evitato problemi ai genitori, specie quelli che lavorano fuori Casalbordino, che avrebbero avuto difficoltà se la scuola materna fosse rimasta chiusa. Per noi è stata l'occasione di testare sul campo il nuovo gruppo elettrogeno che è tra le dotazioni del gruppo a servizio della nostra comunità".