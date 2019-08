"Dopo le incomprensioni e le divisioni del passato, che hanno consentito alla sinistra, storicamente minoritaria a Vasto, di amministrare per ben dieci anni, siamo uniti e coesi prima del voto, come saremo uniti e coesi dopo il voto". E' l'appello rivolto ai cittadini da Massimo Desiati (Vastoduemilasedici), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Incoronata Ronzitti (Popolari per Vasto), Giuseppe Tagliente (Unione per Vasto) e Massimiliano Zocaro (Vasto 2.0), candidati alle primarie del centrodestra di Vasto, a tre giorni dal voto con cui partiti e movimenti d'opposizione faranno scegliere ai vastesi il candidato sindaco.

Dopo le primarie del centrosinistra, che domenica scorsa hanno incoronato Francesco Menna, la prima battaglia elettorale si giocherà sull'affluenza.

Timeout - Il confronto tra i 5 candidati del centrodestra [GUARDA]

Di qui l'appello al voto: "Domenica 13 marzo, dalle 8 alle 22, presso la Palestra dei Salesiani, si terranno le Primarie del centrodestra e dei movimenti civici alternativi all’amministrazione Lapenna. In cinque abbiamo raccolto la sfida per ridare speranza e voce ad un popolo finito ai margini, per ridare speranza e voce ad una città che merita di essere rilanciata, di essere ricollocata al centro della politica regionale che conta. Dopo le incomprensioni e le divisioni del passato, che hanno consentito alla sinistra, storicamente minoritaria a Vasto, di amministrare per ben dieci anni, siamo uniti e coesi prima del voto, come saremo uniti e coesi dopo il voto. Abbiamo un progetto comune di sviluppo, abbiamo una classe dirigente responsabile, efficiente e competente. Abbiamo un sogno: tornare a far splendere Vasto. Vogliamo esaudirlo con il vostro voto, con la vostra legittimazione. Vi aspettiamo domenica. Da lunedì, al fianco del candidato premiato, lavoreremo tutti insieme per cogliere la vittoria più importante, quella delle elezioni comunali di giugno. Tocca a voi scegliere il nuovo sindaco di Vasto, il sindaco in grado di cambiare e rilanciare la città. Buon voto".