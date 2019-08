Venerdì 11 Marzo 2016, alle ore 16.00, nell'auditorium della Agenzia della Promozione Culturale, in via Michetti, Vasto, la FEDIOS (Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro) organizza per tutte le persone attente alla salute delle proprie ossa e alla conquista di un sano stile di vita, la tavola rotonda dal tema "Medico-Pazienti, Osteoporosi vissuta".

Dopo i saluti del presidente della Fedios Abruzzo, interverrà la dottoressa Rosanna Visco, responsabile del centro Osteoporosi presso il reparto di Medicina dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto. Non mancheranno momenti di "storie vissute" e di interazione medico-paziente.