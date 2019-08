Quella di domenica scorsa sarà una giornata sicuramente da ricordare per i pulcini della Vastese calcio a 5. Insieme ai loro istruttori Marco Mileno e Giampaolo Porfirio e al responsabile tecnico della prima squadra Domenico Giacomucci, hanno partecipato al Festival delle Scuole calcio a 5, che si è svolto in occasione delle Final Eight di Coppa Italia al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.

Ben 20 scuole calcio abruzzesi sono scese in campo per partite da 8 minuti a ridosso delle due finali, quella femminile vinta da Firenze sulla Lazio e quella maschile in cui hanno trionfato ai rigori i padroni di casa del Pescara sull'Asti. L'evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Figc Abruzzo con il coordinamento del responsabile settore calcio a 5 Alessandro Di Berardino.

Alcuni Pulcini della Vastese C5 hanno avuto anche l'onore di accompagnare in campo le due formazioni femminili prima della finale. Splendida la cornice di pubblico e grande l'entusiasmo dei giovanissimi del futsal che, per la prima volta, hanno potuto guardare dal vivo una partita di alto livello del loro sport preferito. Tante emozioni da riportare a casa per alimentare la passione che li porta ad impegnarsi nel calcio a 5, sotto la guida dei tecnici vastesi nei corsi dei settori Primi Calcil, Pulcini ed Esordienti presso la Promo Tennis di Vasto.