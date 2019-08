Nei giorni scorsi personale del Commissariato Pubblica Sicurezza di Vasto, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, ha sottoposto M.S., oggi 39enne, in regime di detenzione domiciliare definitiva, per il reato di furto aggravato in abitazione, commesso nel territorio vastese nell’anno 2003.

Come ricordano dagli uffici del Commissariato, "la donna, con l’aiuto di altre complici sempre di etnia rom, si era introdotta nell’abitazione di un’anziana signora, l’aveva derubata e si era data alla fuga. Alla donna, con innumerevoli pregiudizi di Polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, dopo la custodia cautelare in carcere, era stata inflitta la pena della detenzione domiciliare, emessa provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara. Rilevato che la medesima è stata successivamente indagata per ulteriori reati, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha rigettato la richiesta della donna di affidamento in prova ai servizi sociali, rendendo così la condanna definitiva".