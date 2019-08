L'augurio di una pronta guarigione significa che il peggio è passato per il 43enne caduto da un albero a Vasto Marina mentre cercava di recuperare un pallone finito tra i rami per restiturlo ad alcuni ragazzi che stavano giocando.

E' Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus, ad annunciare: "Una bella notizia - ha scritto sul suo profilo Facebook - per tutti coloro che hanno pregato per Giampiero. La prognosi non è più riservata, si è svegliato dal coma, per la ripresa completa ci vorrà tempo,ma siamo tutti certi che ce la farà alla grande! W Giampiero. Grazie a tutti coloro che hanno pregato e stanno ancora pregando. Tutto può la preghiera".

L'incidente è avvenuto domenica 21 febbraio in lungomare Cordella. Vista la gravità delle sue condizioni, l'uomo, un insegnante di Lanciano residente a Vasto, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara dove, dopo 19 giorni di ricovero, le sue condizioni cominciano a migliorare.