È pronto alle forme di protesta più estreme il Comitato "No biometano" di Cupello, che ha chiesto al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, un incontro entro il 18 marzo.

"Premesso che la società Cupello Biomasse srl , unitamente alla società Hoffmberh, ha presentato un progetto per la realizzazione, in località Montalfano, di un impianto agricolo per la produzione di biogas da digestione anaerobica, con produzione di 375 metri cubi/ora di biometano, - scrivono dal Comitato - preso atto del progetto e dei pareri contrari alla realizzazione di tale impianto, espressi dai Consigli comunali di Cupello, San Salvo, Lentella e Monteodorisio, al fine di tutelare la salute della popolazione residente, di garantire la salvaguardia dell'ambiente e consentire la sopravvivenza delle altre attività agricole ed economiche contigue, con cui il redigendo impianto risulta incompatibile, la presente per richiedere un incontro nell'immediato, e comunque non oltre il 18 marzo, al fine di prendere conoscenza e coscienza del progetto e delle perplessità relative all'insediamento in questione".

Dallo stesso Comitato però avvertono: "Se quanto richiesto non troverà alcun esito, ci vedremo costretti il giorno 19 marzo ad effettuare una manifestazione pubblica che prevederà il transito e l'occupazione della strada statale 650 di Fondovalle Trigno".

La decisione, dopo i recenti incontri (qui l'articolo) e attività di sensibilizzazione che hanno coinvolto anche il mondo sportivo (qui l'articolo).