Si ferma in semifinale il cammino del Vasto Marina nella Coppa Italia di Promozione. Stesso risultato della gara d'andata [LEGGI], 2-1 per il Penne che passa in finale dopo 180 minuti in cui non sono mancati i colpi di scena. Anche nella gara che si è disputata al campo sportivo di Vasto Marina tante le proteste da parte della società del presidente Cirulli, in particolare in occasione dei due gol che hanno consentito al Penne di ribaltare l'esito della sfida dopo la rete di Cesario. Il Vasto Marina ci ha provato con coraggio cercando di fare del proprio meglio per vincere la partita ma alla fine è dovuto uscire dal campo sconfitto, pur tra gli applausi dei coraggiosi sostenitori che hanno sfidato la pioggia.

La partita. Si parte dal 2-1 a favore del Penne, mister Cesario deve rinunciare a Madonna, squalificato, ma manda in campo Michele Cesario, con una vistosa fasciatura al braccio e in condizioni fisiche non perfette. Il primo tempo è ben giocato dai padroni di casa. Al 19' il primo brivido per la retroguardia del Penne quando, sugli sviluppi di un corner, un difensore rischia l'autogol. Galiè e compagni ci provano con coraggio, al terzo calcio d'angolo di fila Marinelli calcia in porta ma la palla finisce sul palo interno e torna fuori. Ci prova anche Cesario, prima con un tiro dalla destra e poi sugli sviluppi di un corner. Al 40' il Penne perde Mucci, per infortunio muscolare (al 12' era già uscito Reale per un colpo al volto) e nel recupero arriva il gol dei padroni di casa. Marino mette al centro un pallone dalla destra, Di Gennaro sfiora e la palla arriva a Cesario che trova la deviazione vincente per l'1-0.

Si torna in campo e il Penne si fa subito pericoloso con Di Properzio che dalla sinistra calcia a fil di palo. Ci prova ancora Marino sulla sinistra, costringendo Cantagallo alla deviazione in corner. Sugli sviluppi dell'angolo calcia Forte (entrato al posto di un esausto Cesario), con la palla ribattuta dalla difesa e poi Cieri, che trova pronto l'estremo difensore ospite. Inizia però l'assalto del Penne all'area del Vasto Marina. Al 28' Canosa si supera con tre interventi in serie. Nulla può, però, al 35', quando Falone riesce ad infilare le maglie della difesa di casa e siglare il pareggio. Tante, però, le proteste dei giocatori in campo per un presunto fuorigioco. Sale la tensione in campo e a farne le spese è Di Gennaro, cheal 41' rimedia un rosso per un contatto con un avversario. Tre minuti dopo il Penne segna il 2-1, ancora tra le proteste. Dopo un'azione concitata la palla arriva a Canosa ma Falone riesce a colpirla indirizzando verso la porta. I padroni di casa chiedono il fallo sul portiere ma il direttore di gara convalida la rete. Nell'azione si fa anche male Bozzelli, costretto ad uscire in barella. Finisce 2-1 per gli ospiti che possono così festeggiare per la finale conquistata. Per il Vasto Marina tanto amarezza per come sono andate le cose nella doppia sfida.

Vasto Marina - Penne 1-2 (46' Cesario, 35' st e 44'st Falone)

Vasto Marina: Canosa, Pilone, Di Foglio, Galiè, D’Aprile, Di Biase, Marino (30’st Bozzelli), Marinelli, Cesario (12’ st Forte), Cieri (38’st Marchesani), Di Gennaro. Panchina: Nocciolino, Muratore, Pianese. Allenatore: Cesario.

Penne: Cantagallo, Colletta, Di Simone, Serafini, Di Bartolomeo, Melito, Falone, Reale (12’ Giancaterino - 14’ st Ciarcelluti), Mucci (40’ Di Pietro), Di Properzio, Di Campli. Panchina: Gelsumino, Di Teodoro, Di Teodoro, Cervoni. Allenatore: Castellano

Arbitro: Di Cicco di Lanciano (Pellicciotta e Coscia di Lanciano)

Ammoniti:Galiè, Di Bartolomeo

Espulso: Di Gennaro