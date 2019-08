"Coltiviamo la gentilezza". È il titolo del manifesto realizzato dalle sezioni C e D della scuola dell’infanzia Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo guidato dalla dirigente scolastica Anna Orsarri, nell'ambito del tema “Crescere è un’arte - Stare bene con gli altri, stare bene a scuola” per la quarta edizione del concorso nazionale La matita delle idee promosso dalla Giotto Fila.

Gli alunni, coordinati dalle insegnanti Maria Pina Rocchio, Andreina Zanna e Vitalia Padula, per rappresentare la gentilezza hanno disegnato un grande vaso contenente 8 fiori, che vanno regolarmente annaffiati, su quali sono state scritte le parole: “Permesso”, “Ciao”, “Io ci sono”, “Per piacere”, “Siamo amici”, “Grazie”, “Scusa” e “Ti voglio bene”.

Anche Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, si è recata a far visita ai giovani artisti per conoscere meglio l’iniziativa che vuol promuovere l’importanza dei valori e delle regole della convivenza civile nella scuola. E’ stata accolta dalla dirigente Orsatti e dalle insegnanti partecipanti al concorso, con le quali si è complimentata per la scelta del tema e per le modalità e la tecnica utilizzate per “coltivare la gentilezza” e farla crescere tra gli alunni.