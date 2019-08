Sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri e tratti in arresto i due cittadini rumeni di 28 e 39 anni intercettati questa notte, mentre rubavano 75 litri di gasolio da un autocarro. È accaduto sulla statale 16 Adriatica, in territorio di Casalbordino.

Come spiegato dal Comando provinciale, "i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto per contrastare la commissione dei furti, nel transitare nei pressi di un deposito ubicato sulla statale 16 Adriatica hanno notato la presenza dei due uomini che armeggiavano nelle vicinanze del mezzo. I malviventi, servendosi di alcuni arnesi da scasso, avevano appena finito di trafugare il carburante e si apprestavano ad allontanarsi. Bloccati immediatamente dai carabinieri sono stati tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato e su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno trascorso la notte in una camera di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Ortona in attesa di essere processati, per direttissima, nella mattinata odierna, nelle aule del Tribunale di Vasto. È ora al vaglio degli inquirenti la possibilità che i due arrestati siano i responsabili di analoghi furti avvenuti, di recente, in altri depositi di autocarri ubicati nella provincia di Chieti".