L'elevato numero di incidenti che si verificano nei pressi della rotatoria sulla statale 16 al confine tra San Salvo e Montenero di Bisaccia "è da attribuirsi in via esclusiva alla condotta non corretta degli utenti, soprattutto in termini di mancato rispetto della segnaletica stradale presente in corrispondenza della rotatoria". Questo è quanto affermato dall'Anas nella risposta inviata al Comune di San Salvo dopo le ripetute richieste di intervento per la messa in sicurezza.

L'amministrazione guidata da Tiziana Magnacca aveva scritto all'ente che gestisce la strada per "chiedere un incontro sia per lo stato manutentivo e sia per la sicurezza degli automobilisti". Per l'Anas, però, la situazione è nella norma: "Non si evidenziano particolari criticità, come confermato dal personale d’esercizio Anas che quotidianamente sorveglia lo stato manutentivo del tratto stradale".

A questa lettera ha fatto seguito un incontro, tenutosi la scorsa settimana a Pescara, al quale ha partecipato il vicesindaco Angiolino Chiacchia che contestando la ricostruzione "rassicurante dell’Anas" e insistendo per la sistemazione della rotatoria, "ha sollecitato l’Ente per il rifacimento dell’asfalto, il miglioramento della segnaletica stradale e dell’illuminazione", spiega una nota del Comune di San Salvo.