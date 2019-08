Luigi Monteferrante sbarca con le sue opere pittoriche negli Stati Uniti. Lo scrittore ed artista italo-canadese di Vasto, esporrà i suoi quadri in una mostra collettiva dal titolo Figuratively presso la Legend Galleries di Philadelphia, dall'11 al 30 marzo.

"Figurative Narrations è la definizione storica delle mie opere, storie narrate senza parole – o meglio, inventate e narrate dallo spettatore - spiega Monteferrante. Avrei voluto essere al vernissage ma, quasi contemporaneamente, mi arrivò la notizia di poter fare una mostra personale in una galleria del New Jersey a febbraio 2017. Dovevo decidere quali dei due presenziare ed ho optato per rinviare con la speranza che, nel frattempo, potrò organizzarne altre per l’inverno prossimo. Non sarà facile, ma non lo furono neanche i precedenti tour letterari: 15 eventi in 30 giorni in 7 città nordamericane. Questa volta, però, saranno i miei quadri a mettersi in mostra ed io potrò star seduto al bar come uno dei miei stessi personaggi a godermi l’ignoto – o l’ignobile spettacolo".

Luigi Monteferrante esporrà anche a San Salvo presso il Centro Culturale Aldo Moro dal 25 marzo al 1 aprile, 2016, con una serie di quadri e testi dal titolo: Sex $ Drugs £ Rock & Roll.

Anteprima sul sito: www.luigimonteferrante.com