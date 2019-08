"La strada è troppo stretta, quindi non idonea alla sosta". Così Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto, replica alle polemiche di due cittadini riguardo al divieto di sostache verrà disposto su entrambi i lati di via Taranto, una traversa di corso Mazzini.

"La legge prevede che siano necessari almeno 3 metri per corsia, più il passaggio pedonale, che va garantito. Via Taranto è troppo stretta, priva di marciapiedi e, dunque, non idonea alla sosta delle auto. Abbiamo preso un provvedimento idoneo a tutelare la circolazione stradale".